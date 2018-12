⚡️ Bon Plan : ASUS Zenfone Live à 89,99 euros

Le ASUS Zenfone Live arbore un écran LCD de 5,45 pouces avec une résolution de 1440 x 720 pixels. Il embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 425 et 16 Go de mémoire de stockage. Il est évidemment possible d'y ajouter une carte microSD allant jusqu'à 200 Go. La capteur à l'arrière est de 13 mégapixels et celui à l'avant pointe à 5 mégapixels.