Asus va mettre fin à ses Zenfone

Le Zenfone 10 reprend les bases solides qui ont fait le succès de son prédécesseur et améliore les quelques détails sur lesquels les critiques s'étaient concentrées. Le tout, sans renier la philosophie de la gamme, sa compacité, ni faire de compromis sur sa fiche technique.

Ultra-performant, grâce au Snapdragon 8 Gen 2, il est extrêmement rapide dans les tâches quotidiennes et les jeux les plus gourmands, et fait profiter à l'utilisateur de progrès concernant l'autonomie. Difficile d'en venir à bout en une journée ! Sans oublier qu'il est très agréable à manipuler.

On regrette simplement la charge plutôt lente du smartphone, limitée à 30 W en filaire, comparé à ce que peuvent proposer d'autres marques, et l'absence de téléobjectif qui le pénalise pour entrer dans le cercle très fermé des très bons photophones. Néanmoins, ce Asus Zenfone 10 est une belle réussite.