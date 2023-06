ASUS signe le retour du meilleur smartphone compact

Le Zenfone 10 est propulsé par rien de moins qu’une puce Snapdragon 8 Gen 2, la superstar des SoC. Plusieurs configurations sont disponibles, mais l’appareil peut embarquer jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X (la plus rapide du marché) et 512 Go de mémoire interne UFS 4.0. On s’attend donc à de très hautes performances dans ce petit format. La question du refroidissement reste en suspens et sera abordée lors de notre test du smartphone.

Pour ce qui est de l’affichage, le téléphone affiche du contenu à travers son écran de 5,9 pouces (445 ppi) capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 144 Hz en jeu, ou de 120 Hz dans les autres activités de défilement d’images. Il est doté d’une luminosité maximale de 1 100 nits, offrant un grand confort de lecture en extérieur, même en plein soleil. La dalle est protégée par une couche de Gorilla Glass Victus.