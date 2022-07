Asus Zenfone 9 : il fuite en long en large et en travers chez un commerçant norvégien avant son officialisation

Le capteur photo principal est un Sony IMX766 de 50 mpx (1/1.56”, 1.0µm) avec stabilisation optique sur six axes et capture vidéo en 8K. Il est accompagné d'un module ultra grand-angle Sony IMX368 de 12 mpx. Nous n'avons pas d'autre capteur à l'arrière, et donc pas de téléobjectif pour effectuer de zoom optique. À l'avant, c'est une caméra Sony IMX663 de 12 mpx qui est en charge des selfies.

Certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière, l'Asus Zenfone 9 est prévu en trois configurations de mémoire : 8/128 Go, 8/256 Go et 16/256 Go. Il sera disponible en quatre coloris : Midnight Black, Starry Blue, Sunset Red et Moonlight White.

D'après les prix norvégiens, le modèle le plus accessible sera vendu aux alentours de 800 euros. Il faudra compter vers les 880 et 950 euros pour les variantes les mieux équipées.