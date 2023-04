ROG Phone 7 : les précommandes du nouveau smartphone gaming d'Asus sont ouvertes

Le ROG Phone 7 se décline en deux configurations et deux coloris. La version 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage sera commercialisée au prix public indicatif de 1 029 euros, en blanc (Storm White) et en noir (Phantom Black) dès le 26 mai. Quant à la version 16/512 Go, elle sera disponible au tarif conseillé de 1 199 euros, en coloris noir à partir du 12 mai et en coloris blanc dès le 19 mai.

Le ROG Phone 7 Ultimate ne sera commercialisé qu'en une seule configuration et coloris, à savoir en blanc (Moonlight White) et 16/512 Go, au prix public indicatif de 1 429 euros à partir du 12 mai. Dans sa boîte sera inclus le ventilateur externe AeroActive Cooler 7, qui ne sera donc pas présent avec le ROG Phone 7.

Toutefois, Asus lance une offre de précommande : un ventilateur externe AeroActive Cooler 7 sera offert en bundle pour tout achat d'un smartphone ROS Phone 7 en coloris noir et en version 16/512 Go ; de quoi profiter d'une économie de 109,99 euros sur le prix de ce périphérique intéressant pour les longues sessions de jeu.

Si ce smartphone vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à notre test du Asus ROG Phone 7 Ultimate pour en apprendre plus sur sa puissance, ses avantages et ses petits défauts.