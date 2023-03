Gamer, mais pas seulement ? Voici la solution de dock graphique pour PC portable ASUS, mais attention au prix !

Annoncé à l'occasion du CES 2023, le dock graphique ROG XG Mobile nouvelle génération s'adresse uniquement aux modèles ROG Flow. Il peut s'y brancher grâce à un connecteur PCIe, pour une expérience de jeu dite « sans compromis » (si l'on oublie celui de l'ordre financier).

Pour cela, il embarque la carte graphique flagship de NVIDIA, la RTX 4090 en version portable, avec 16 Go de mémoire 256 bits, un cœur AD103 pour un total de 9 728 cœurs CUDA (soit l'équivalent d'une RTX 4070 Ti/RTX 4080 en version PC fixe), et un TGP entre 150 et 175 W. Un boost dynamique de 25 W supplémentaires est de la partie (on ne sait jamais).