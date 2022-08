Un nouveau Chromebook 14" chez ASUS, avec une charnière 180° et 12 heures d'autonomie

Il ne faut a priori pas se laisser berner par ce châssis en apparence frêle. ASUS aurait soumis son nouveau Chromebook CX1 à tous les tests possibles et imaginables afin de proposer un produit particulièrement résistant aux aléas de la vie. À noter que ce nouveau Chromebook d'ASUS est majoritairement composé de matériaux recyclés.

Qui dit Chromebook dit forcément ChromeOS, et tout ce que cela implique au sein du vaste écosystème de Google. Le CX1 se veut donc taillé pour faire fonctionner au doigt et à l'œil l'espace de travail de Google. L'Assistant Google est bien sûr de la partie, et il est possible de contrôler ce nouveau produit d'ASUS tout à la voix avec le fameux « OK Google ».

Le Chromebook CX1 entend également proposer une solide sécurité des données stockées en son sein. Les mises à jour et la protection antivirus sont toutes deux gérées en interne automatiquement, ce afin de ne pas freiner la productivité de son utilisateur en le ralentissant inutilement.

Il convient de noter que l'achat d'un ASUS Chromebook CX1 s'accompagne d'un abonnement de 12 mois à Google One, qui comprend notamment 100 Go d'espace sur le Cloud sur l'ensemble des services de Google, entre autres bénéfices, et pour toute la famille. La belle affaire, mais son prix de base et sa disponibilité restent encore un mystère. Pour rappel, son prédécesseur était proposé à un tarif de départ d'environ 300 euros.