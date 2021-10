ASUS présente une GeForce RTX 3070 Ti Turbo, sobre mais qui ne manque pas d'air

Notons qu'Asus a disposé deux connecteurs d'alimentation 8 broches sur l'un des côtés de la carte et non sur le dessus comme pour les modèles open-air. Enfin, si Asus n'a pas donné de tarif pour ce modèle, il évoque une fréquence standard pour le GPU (1 770 MHz) et une bande passante de 19 Gbps pour la mémoire GDDR6X.