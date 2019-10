Tim Cook : "Nous essayons toujours de garder nos prix au plus bas"

Le constructeur ferait tout pour garder ses prix les plus bas possibles

Tim Cook rejette l'idée qu'Apple soit en situation de monopole



Via : GSM Arena

Il revient également sur les accusations de monopole qui visent Apple concernant l'App Store.Tim Cook est actuellement en voyage en Europe. Le patron d'Apple est passé en France, où il a notamment visité les studios d'Ubisoft Montpellier . Mais avant de s'arrêter dans nos contrées, il a fait une escale en Allemagne.Le magazine Stern a pu pour l'occasion s'entretenir avec le PDG américain et revenir sur différents sujets et l'un des plus explosifs lorsque l'on parle d'Apple : ses prix. Accusés, souvent à raison, d'être trop chers, Tim Cook défend ses produits et estime que les tarifs sont pourtant tirés vers le bas pour toucher le maximum de consommateurs.», explique t-il en prenant pour exemple l' iPhone 11 , qui effectivement est 50€ moins cher que l'iPhone Xr de l'an dernier qu'il remplace.Tim Cook revient également sur le lancement d'Apple TV+, son service de streaming vidéo, qui a surpris par son prix de seulement 4,99€/mois, là où on attendait une offre plus proche des 10€.Interrogé sur la concurrence frontale avec Netflix dans le domaine, Tim Cook préfère parler d' «» et explique que les clients sont désormais habitués à souscrire à plusieurs abonnements en parallèle en fonction des contenus proposés : « i».Enfin la question du monopole exercé par Apple sur l'App Store a été abordée et Tim Cook rejette en bloc ces accusations, expliquant même que les règles qui régissent sa boutique sont bénéfiques pour le client, qui sait qu'il visite un «».» ajoute t-il pour la défense d'Apple, alors que la Commission européenne a lancé une enquête contre l'entreprise américaine pour abus de position dominante et qu'une plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de San Jose en Californie.