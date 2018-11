Contrairement à ce qui était annoncé, Apple ne boostera pas la production d’iPhone XR

© Pierre Crochart

iPhone XR, un succès pas à la hauteur des attentes ?

Pas de jugement hâtif sur les ventes, demande Tim Cook

Le dernier smartphone lancé par la multinationale de Cupertino, l', ne connaîtrait-il qu'un modeste succès ? C'est du moins ce que l'on pourrait penser après la lecture du papier du journal japonais Nikkei Le journal indique en effet qu'Apple aurait demandé à ses assembleurs,et, de renoncer à l'augmentation des lignes de production. Il était par exemple prévu que Foxconn ouvre 15 lignes d'assemblage supplémentaires portant leur nombre à 60, contre 45 à l'heure actuelle. Cette hausse n'aura finalement pas lieu.Apple aurait également demandé à, un sous-traitant de plus petite envergure, de répondre à des commandes urgentes pour suppléer les lignes d'assemblage de Foxconn et Pegatron. Au final, Nikkei rapporte que Wistron ne devrait recevoir aucune commande pour la période des fêtes de fin d'année.Toutefois, comme le rapportait Tim Cook la semaine dernière, il est pour le moment un peu tôt pour évaluer le succès de l'iPhone XR, lancé le 26 octobre. Néanmoins, l'annulation de l'augmentation de la production - qui aurait représenté environ 100 000 modèles produits quotidiennement uniquement pour Foxconn - ne présage rien de bon.Dans les meilleurs des scénarios, on peut simplement penser que les ventes ne suivent pas les prévisions « trop » optimistes de la firme de Cupertino. L'iPhone XR étant vendu à bas prix comparé à l'XS et l'XS Max, Apple s'attendait peut-être à plus d'engouement de la part du public.