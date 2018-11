Apple lance un programme de réparation de ses "vieux" appareils

Apple offre un peu de répit aux appareils « obsolètes »

Source : 9to5Mac

communique régulièrement sur le fait que ses appareils peuvent être utilisés plusieurs années. La marque joint désormais la parole aux actes en lançant un nouveau programme dedes appareils anciens.Contrairement au informations dont nous disposions jusqu'à présent, ce dispositif va permettre aux utilisateurs de pouvoir faire réparer enl'iPhone 5, les MacBook Air sortis en 2012 et des iMac de 2011. Ces appareils étaient considérés par Apple comme obsolètes et ne bénéficiaient plus d'une prise en charge par ledu constructeur. Ils seront désormais réparables, selon toutefois la disponibilité des pièces détachées en boutique.D'autres références, comme l'iPhone 4S ou le MacBook Pro vont rejoindre le programme avant la fin de l'année 2018.