On a une meilleure idée des options de stockage proposées sur le Vision Pro

Le développeur à l'origine de ces informations affirme avoir pu essayer la bête dans le cadre des tests en laboratoire. En se rendant dans les réglages de l'Apple Vision Pro, il a alors pu constater que le casque disposait de 1 To de stockage interne SSD. Le site 9to5Mac souligne néanmoins que le prix de départ de 3 499 dollars pourrait tout aussi bien concerner une variante à 256 Go. Cela n'empêcherait bien évidemment pas Apple d'offrir un choix plus large avec des options à 512 Go, 1 To, ou encore 2 To, tout comme elle le fait pour ses autres appareils.