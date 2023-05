iPhone : Apple va bien opérer une bascule technologique historique

La firme de Cupertino serait en train de développer sa propre technologie microLED. L'objectif principal d'Apple est ici de réduire sa dépendance aux fournisseurs d'écran OLED que sont Samsung (principalement), LG et BOE. Selon le Korean Institute for Information & Communication Technology Promotion, cette manœuvre pourrait avoir de lourdes conséquences sur les carnets de commandes Samsung Display et LG Display.

Si Apple prend en charge le design de ses futures dalles microLED, la société devra tout de même compter sur des sous-traitants pour leur production. Une partie de celle-ci pourrait d'ailleurs être confiée à LG.

La transition vers le microLED, présentée comme une technologie d'affichage ultime quasiment sans défauts (là où l'OLED pèche sur la luminosité notamment), ne sera pas sans conséquence sur les coûts de production. C'est pourquoi Apple intègrera ses premiers écrans microLED dans des produits orientés très haut de gamme dans un premier temps.