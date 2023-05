Nouvel iPhone : alors, nouveaux boutons ou pas ?

Une lettre aux actionnaires produite par le fournisseur d'Apple, la société Cirrus Logic, qui aurait dû construire ces fameux boutons à l'état solide, semble ainsi indiquer un rétropédalage. « Un nouveau produit que nous avons mentionné dans de précédentes lettres aux actionnaires comme devant être introduit cet automne ne devrait plus être commercialisé comme prévu », est-il ainsi expliqué dans le document, repéré par MacRumors.

L'insider Ming-Chi Kuo indiquait déjà le mois dernier qu'Apple allait probablement devoir faire marche arrière à cause « de problèmes techniques non résolus avant la production de masse ». Pour rappel, ces boutons étaient destinés à remplacer les boutons à pression traditionnels que vous pouvez retrouver sur le côté de votre iPhone, et qui servent à l'allumer et à moduler le volume du son. Ils devaient d'abord apparaître sur les modèles iPhone 15 Pro, avant d'être généralisés à l'ensemble des nouveaux modèles proposés à l'avenir par Apple.