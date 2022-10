DaVinci Resolve, la première vraie solution de montage vidéo débarque sur iPad

Optimisé pour la technologie MultiTouch et l'Apple Pencil, DaVinci Resolve pour iPad offre une prise en charge des pages de découpe et de couleur. Il donne accès à la technologie d'image primée de DaVinci, aux outils de finition couleur et aux derniers workflows HDR. La prise en charge de Blackmagic Cloud permet également aux créateurs de collaborer avec plusieurs utilisateurs dans le monde entier.

DaVinci Resolve pour iPad sera disponible au quatrième trimestre 2022 sur l'Apple App Store en téléchargement gratuit, avec une mise à niveau vers DaVinci Resolve Studio pour iPad également disponible sous forme d'achat in-app.