Officiellement abandonnés par Apple, les iPod sont déjà en rupture de stock

Certains revendeurs comme la FNAC ou Cdiscount disposent encore de certains modèles, mais il va sans dire que les stocks ne vont pas durer éternellement.

Comme quantité d’autres appareils Apple par le passé, l’iPod Touch et ses petits frères sont donc destinés à devenir des objets de collection, suscitant curiosité et admiration, tout en se posant en témoins et victimes d’une industrie qui a été bouleversée de façon spectaculaire en l’espace de deux décennies.