Le premier thermostat compatible Siri est là, et il n'est pas signé Apple

Le déploiement de la mise à jour a débuté le 12 octobre. Seule la mouture la plus récente du SmartThermostat Ecobee, avec commande vocale Amazon Alexa, microphone et haut-parleur intégrés, lancée en 2019, est éligible. L’intégration requiert un HomePod version 15 ou ultérieure et un thermostat Ecobee sur le firmware 4.7.5.352. Pour information, l’appareil se vend 390 euros sur Amazon.