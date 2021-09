Apple Music trouve la formule pour les DJ set/mix et pour la bonne rémunération des artistes

Grâce à l'utilisation toujours plus poussée de la technologie Shazam et à ces collaborations, Apple aurait maintenant les outils pour analyser précisément les mix. En s'appuyant sur sa base de 75 millions de morceaux, il lui sera ainsi possible d'identifier dans n'importe

quel mix et DJ set de quel festival ou événement il provient. La firme de Cupertino pourra également reconnaître chaque créateur, morceau, interprète et label, quand bien même ce mix contiendrait des dizaines de morceaux imbriqués les uns dans les autres. L'identification faite, Apple répartira la rémunération entre tous les acteurs. Un DJ pourra donc publier un morceau sans crainte d'une atteinte aux droits d'auteur et être (du moins sur le papier) rémunéré lui aussi.