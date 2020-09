Apple MacBook Air 2020 gris sidéral en promo chez Amazon pour la rentrée !

Les produits Apple sont chers en général, mais une fois que l’on a essayé l’un d’entre eux, on ne peut plus s’en passer. Amazon propose ici une réduction intéressante sur la dernière version du MacBook Air 13“ avec un prix promo en pleine période de rentrée quand on sait qu'Apple le vend près de 1 200 € dans cette finition Gris Sidéral.

Cette version du célèbre ultrabook à la pomme est équipé d’un écran Rétina 13,3“ offrant un affichage Truetone et une très haute résolution allant jusqu’à 2560 x 1600 pixels. Il est animé par un processeur Intel Core i3 à 1,1 GHz avec fonction TurboBoost à 3,2 GHz. Il dispose de 8 Go de mémoire vive et d’un disque dur SSD de 256 Go.