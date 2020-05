Le casque gaming Logitech G Pro X à prix cassé en ce moment

Un équipement de professionnel

Le G Pro X sous les 100 euros

Lors de notre test du casque Logitech G Pro X , nous avions d'abord été séduits par son design à la fois sobre et travaillé. Et c'est loin d'être le seul atout du dispositif, sorti il y a un peu moins d'un an. Il a notamment été conçu pour être porté durant de nombreuses heures de jeu, ce qui explique son confort.Mais le casque sait surtout se distinguer sur sa caractéristique principale : le son. L'appareil a en effet été pensé comme un accessoire professionnel, également accessible au grand public. Sa technologie audio vous délivrera ainsi un son clair et puissant, vous permettant même d'identifier à quelle distance se trouvent les ennemis lors de vos parties. Ce qui vous permettra d'avoir toujours un coup d'avance sur vos adversaires.Et ce n'est pas tout. Dans de nombreux jeux, vous avez en effet besoin de communiquer avec vos coéquipiers. C'est pourquoi le casque audio Logitech G Pro X est muni d'un micro détachable, profitant de la solution Blue VO!CE. Celle-ci vous assure une restitution vocale impeccable, dénuée de tous bruits ou sifflements indésirables.Alors, prêt(e) à sublimer votre expérience vidéoludique ? Profitez-en, car le Logitech G Pro X est vendu à seulement 95,46 €, en ce moment sur Amazon. De plus, la vente étant opérée par la plateforme, vous pouvez vous faire livrer votre accessoire gratuitement. Et si vous désirez échelonner votre paiement, vous avez la possibilité de régler en quatre fois, en ajoutant 2,25 % de frais additionnels (pour un montant total de 97,61 €).Le Logitech G Pro X est le casque idéal pour les joueurs exigeant une qualité audio digne des professionnels. Avec lui, votre plaisir de jeu se verra sensiblement augmenté.