🤦‍♂️ Chez Amazon, on fait la promo des Echo Buds avec des AirPods dans les oreilles

Les mauvais écouteurs au mauvais moment



Ce mercredi 25 septembre, Amazon tenait une conférence à Seattle pour présenter sa nouvelle gamme d'appareils équipés de l'assistant d'Alexa. Outre les différentes variations de l'enceinte Echo , la marque a officialisé les Echo Buds , des écouteurs sans-fil réalisés en collaboration avec Bose qui viennent chasser sur les terres des AirPods.Interrogé par Bloomberg , Dave Limp, en charge de la division «» pour le géant du e-commerce, s'est présenté devant les caméras mais n'a rien trouvé de mieux que de se présenter avec un AirPods d'Apple dans les oreilles. Une erreur de communication énorme et incompréhensible à ce niveau de responsabilité. 9to5Mac avance une possible explication à cette bévue : le journaliste deaurait pu fournir des AirPods pour assurer le duplex entre Seattle et le studio de télévision. Quoi qu'il en soit, cela fait tâche et n'a pas manqué d'être souligné sur les réseaux sociaux.