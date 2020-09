Alexa peut maintenant prendre le contrôle de votre imprimante (si vous le lui demandez)

L'un des ordres, « Alexa, découvre mon imprimante » est spécifiquement dédié à la découverte de ces possibilités. Il permettra aux propriétaires d'Alexa de savoir si leur enceinte est compatible avec leur imprimante, et si celle-ci est en mesure de recevoir la nouvelle fonctionnalité. Selon l'annonce d'Amazon, il semble que celle-ci soit exclusivement accessible aux enceintes Echo (Echo Dot, Echot Flex, Echo Plus, etc.) de seconde génération ou ultérieures.