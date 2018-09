Palm bientôt de retour avec un mini-smartphone

Un mini-smartphone à mini-prix ?

Un smartphone destiné uniquement au marché US ?

En 2010, la marque Palm disparaissait, rachetée par HP puis revendue en 2015 à la firme chinoise TCL. Suite à ce rachat, TCL avait décidé de relancer Palm, sans pour autant donner plus d'informations. Il semble cependant que les choses se précisent avec des fuites concernant le Pepito, un smartphone au format réduit qui devrait bientôt être lancé sur le marché mobile.C'est au travers de photos en fuite et de rumeurs que le Palm Pepito s'est fait connaître. L'appareil est pour le moins original, délaissant les grands écrans sans bordures pour viser un encombrement minimal. Il serait ainsi doté d'une minuscule dalle de 3.3" avec une définition HD. Son petit format limitera la taille de la batterie qui ne ferait que 800 mAh. N'espérez pas non plus un monstre de puissance, le Palm Pepito n'embarquerait qu'un SoC Snapdragon 435 et 3 Go de RAM.La partie photo devrait être réduite au strict minimum, le smartphone n'embarquant qu'un seul objectif à l'arrière. Le futur terminal de TCL serait aussi doté d'une connectique légère, il faudra faire l'impasse sur le port micro-SD et la prise casque. Pas étonnant vu la taille de l'appareil...Si on en croit les photos en fuite, TCL aurait prévu une interface Android 8.1 retravaillée pour s'adapter au petit écran du Pepito. Étrangement, il semble que le minuscule smartphone sera dépourvu de boutons de gestion du volume. Le seul bouton physique visible sur les clichés est celui d'alimentation. Bien entendu, ces détails sont à prendre avec des pincettes, rien ne dit que ces clichés représenteront le Palm Pepito tel qu'il sera lors de sa commercialisation.Toujours d'après les rumeurs, le nouveau Palm serait commercialisé auprès de l'opérateur américain Verizon. Son prix n'a pas encore filtré, mais il ne devrait pas être excessif étant donné les spécifications clairement tournées vers l'entrée de gamme du smartphone de TCL. Quant à une éventuelle sortie en France, là aussi aucune info n'a été diffusée. Nous espérons cependant que le Palm Pepito atteindra nos latitudes où il devrait ravir les nostalgiques du PDA.