RTX 4090 et RX 7900 : ACER arrive aussi chez AMD et NVIDIA

ACER se distingue toutefois en cherchant aussi à travailler avec AMD. Une carte Radeon RX 7900 dotée d'un plus classique système à triple ventilateur est d'ailleurs là pour en attester. Nous espérons évidemment en savoir plus rapidement, mais il est déjà intéressant de noter qu'ACER serait ainsi la seule firme à travailler avec les trois géants du GPU, AMD, Intel et NVIDIA.