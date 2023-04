DLSS2 et FSR2 comparés sur une sélection de 26 jeux : qui sort vainqueur ?

De plus, Hardware Unboxed ne s'appuie que sur une base unique de comparaison : le ressenti. La conclusion est, à ce titre, sans appel et le DLSS l'emporte dans la plupart des cas de figure. En premier lieu, on remarque qu'à aucun moment, le FSR semble supérieur à la technologie NVIDIA. Au contraire et en dehors de quelques « égalités », le DLSS est plus affûté dans 92 % des cas.

Dans la conclusion de la vidéo – que nous vous invitons à visionner – notre confrère souligne que les deux technologies ont progressé de manière très importante, mais que des améliorations restent possibles. Côté DLSS, il est toujours question d'un léger ghosting tandis que le sharpening de l'image pourrait être un peu plus subtil.