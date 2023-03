Parce que votre Ryzen 7000 a besoin de fil dentaire pour faire tomber sa fièvre !

La seconde étape implique un autre outil du quotidien : un fer à repasser. Celui-ci est allumé et tenu à l'horizontale. On applique ensuite de la pâte thermique sur l'IHS du processeur et on colle le tout sur la suface du fer à repasser. Environ trente secondes plus tard, il est possible de saisir le PCB du processeur avec une pince, l'IHS devrait rester sur la surface du fer à repasser.