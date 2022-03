AMD lance officiellement le Ryzen 7 5800X3D et étoffe ses gammes

Le trio des Ryzen 5000 se compose des Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5500 et Ryzen 5 5500. Tous sont sous architecture Zen 3. Cependant, prudence avec le Ryzen 5 5500, qui est en fait un dérivé d’APU Cezanne. Il possède ainsi moins de cache L3 (16 Mo et non 32 Mo) . En outre, il ne prend pas en charge le PCIe 4.0, mais uniquement le PCIe 3.0.