LinkedIn à deux doigts d'inventer le networking IRL

Organiser des rencontres professionnelles sans quitter le réseau social



Un moyen pour LinkedIn de diversifier ses revenus tout en renforçant sa position dans le milieu professionnel



Source : TechCrunch

Des liens vers des billetteries pourraient être intégrés, ajoutant potentiellement à LinkedIn une nouvelle source de revenus.LinkedIn souhaite être au cœur de votre vie professionnelle. Si le réseau social, acquis par Microsoft pour la somme de 26 milliards de dollars, rassemble plus de 650 millions de membres inscrits, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et va proposer dans les prochaines semaines une nouvelle fonctionnalité appelée « Événements ».Cet outil permettra à un membre d'organiser en quelques clics une rencontre professionnelle à l'extérieur. L'interface lui permettra d'envoyer les invitations et de partager les informations utiles comme le plan ou les horaires du rendez-vous.Techcrunch indique que les possibilités sont pour le moment limitées. Il n'est pas possible de promouvoir son événement en dehors de son réseau, ni de proposer de liens vers une billetterie interne qui permettrait aux participants d'acheter leur ticket sans quitter le site.Si la fonction trouve son public, il est néanmoins probable que LinkedIn profite de sa force de frappe pour intégrer une fonctionnalité semblable à son outil, afin de récupérer une commission sur le prix de vente des billets et développer ses possibilités de monétisation.Pour éviter la prolifération de manifestations farfelues, les équipes indiennes de LinkedIn, à l'origine du développement de ce nouvel outil, assurent qu'une intelligence artificielle sera en mesure de distinguer les événements sérieux de projets conçus par des charlatans. La sécurité des échanges entre professionnels reste un axe de travail très important pour l'entreprise qui a bâti son succès sur sa réputation de plateforme sérieuse.Le déploiement d' « Événements » commencera dès le jeudi 17 octobre pour les utilisateurs anglophones. Les autres marchés suivront dans les semaines suivantes, mais LinkedIn n'a pas fourni de délai précis pour l'instant.