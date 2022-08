Doctolib critiqué par des médecins pour sa promotion de médecines non reconnues

Parmi les professionnels visés par des médecins sur Twitter, on trouve des praticiens en naturopathie et en urinothérapie, considérées comme des médecines parallèles qui relèvent du domaine du bien-être, et non de la santé. D'autant que, parmi ces praticiens, certains ont été formés par des personnalités aux méthodes plus que problématiques. Doctolib a réagi dès lundi.