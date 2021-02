Veolia met le paquet (8 milliards) pour s'offrir Suez, et finies les démarches amicales

Il va être difficile de s'y retrouver. On ne compte désormais plus les échanges plus ou moins cordiaux entre Veolia et Suez, dans cette longue croisade lancée par le premier visant à racheter le second. Suez, qui craint que des emplois soient sacrifiés (Veolia s'engage à maintenir l'emploi et les avantages sociaux sur le sol français), a peur d'une déroute sociale.