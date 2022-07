Prime Day : voici les 5 smartphones Xiaomi à prix fou !

Même si nous sommes en compagnie d'un téléphone positionné en entrée de gamme, il n'en reste pas moins convaincant sur le plan de sa puissance grâce au SoC Helio G95 avec 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Ce sera nettement suffisant pour naviguer sur internet et entre les applications en toute tranquillité.

Parmi les avantages du Redmi Note 10S, on notera également ses finitions exemplaires qui en font un modèle plutôt robuste et agréable à prendre en main. Le dispositif dorsal réservé aux photos vous permettra de capturer vos plus beaux souvenirs jusqu'en 4K.