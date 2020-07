Soldes Boulanger : chute de prix sur le PC portable Asus Vivobook

Si vous le voulez bien, passons désormais aux caractéristiques principales du PC portable.

Le Asus VivoBook S533IA-BQ086T est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 7 4700U, d'une carte graphique Intel HD Graphics 520, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 1 To en SSD.