Dell donne un coup de fouet à l'étonnant XPS 13 Plus avec de nouveaux CPU Intel

Comme souvent chez Dell, les modèles dotés de puces d'ancienne génération resteront au catalogue, vraisemblablement à prix réduit, tandis que la nouvelle génération s'installera sur le XPS 13 Plus au travers de trois références. On pourra ainsi opter pour un Core i5-1340P, un Core i7-1360P ou un Core i7-1370P (qui dispose d'un peu plus de cache L3, de deux coeurs supplémentaires et d'une fréquence maximale rehaussée de 200 MHz par rapport au 1360P).

Aux côté de ces puces, on retrouve entre 8 et 32 Go de LPDDR5 à 5200 MHz, tandis qu'il est possible d'opter pour 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage en SSD PCIe Gen 4.

En matière d'affichage, Dell nous laisse enfin le choix entre quatre options d'écran 13,4 pouces au format 16:10 : Full HD+ IPS, Full HD+ IPS et tactile, 3,5K OLED et tactile, ou Ultra HD+ IPS et tactile.