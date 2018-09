LG dévoile ses nouveaux moniteurs gaming, nano-IPS, FreeSync 2 et G-Sync

LG vient de présenter sa nouvelle gamme d'écrans destinés aux joueurs. Paraissant sous le nom d'Ultragear, deux modèles de 34" font ainsi leur entrée sur scène, l'un avec FreeSync 2 (34GK950F-B) et l'autre avec G-Sync (34GK950G-B).Tous les deux basés sur une dalle IPS de résolution 3440×1440 signée du constructeur, les petits nouveaux offrent un ratio de 21:9 pour un temps de réponse de 4 et 5 ms GtG selon le modèle. Associés au rétroéclairage LED de LG, leur luminosité est de 400 nits avec un rapport de contraste de 1000:1.Si ceux deux écrans se démarquent des autres, c'est surtout grâce à l'utilisation d'une technologie de nanoparticules appliquées au rétroéclairage LED de l'écran servant à absorber l'excès de longueur d'onde lumineuse et à améliorer l'intensité, la pureté et la précision des couleurs à l'écran.Une technique permettant au constructeur d'affirmer que ses produits sont capables d'afficher 1,07 milliard de couleurs tout en couvrant 98% de la gamme de couleurs DCI-P3.Chacun des écrans possède 1 DisplayPort, un hub USB 3.0 à double/triple port, 1 entrée audio, 1 sortie casque, ainsi qu'un port HDMI pour le modèle G-Sync 34GK950G-B, et deux pour la version FreeSync 2 34GK950F-B.Concernant leur design, rien à dire de particulier si ce n'est que le très joli anneau lumineux comprenant 6 réglages de couleur n'est disponible que sur la version G-Sync, le modèle FreeSync 2 devant se contenter d'une "simple" incrustation rouge à l'arrière.