Le MacBook Air à 765€ au lieu de 1090€ pour le Black Friday

Le MacBook Air est depuis 10 ans la signature de la gamme d'ordinateurs portables d'Apple. L'ordinateur a redéfini le design de ce type d'appareils avec une coque extrêmement fine et un poids allégé. Le modèle proposé ici par Rakuten possède un processeur Intel i5 cadencé à 1,8 GHz. Son écran est un modèle LCD de 13 pouces et il possède 128 Go de stockage interne en SSD. La machine est parfaite pour vous accompagner toute la journée dans vos activités avec son poids plume d'1,35 kg, son épaisseur d'1,7cm et une autonomie annoncée de 12H par Apple.