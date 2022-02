Ashley, Emma, Elsie : qui sont ces bots qui perturbent vos playlists publiques de Spotify ?

Les playlists collaboratives de Spotify sont conçues pour permettre aux utilisateurs de la plateforme et à leurs amis de sélectionner et de partager des chansons en temps réel et en mode public. Mais de nombreux internautes se sont plaints du fait que des bots perturbaient depuis quelques jours leur liste de lectures.

Ces comptes s'amusent à supprimer des chansons et à en ajouter d'autres d'artistes « inconnus » du public pour en faire la promotion. Le tiktokeur et musicien @jw_francis a réussi à repérer la présence de ces comptes spams et l'a signalée dans une vidéo où il expose des listes de lectures amusantes qui présentent sa propre musique.

La vidéo a reçu de nombreuses réactions, dont des commentaires d'autres musiciens indépendants également victimes de ces bots. « C'est arrivé à la playlist de mon groupe, et on devait à chaque fois supprimer les chansons qu'ils avaient rajoutées. Ils ont aussi supprimé toutes les chansons de notre playlist de plus de 19 heures ! » a répondu @bbnaluu. Un autre utilisateur commente : « Voilà une autre raison de laisser tomber Spotify. C'est une énorme atteinte à la vie privée ! »