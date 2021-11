Comment Adele a modifié le fonctionnement de Spotify avec son nouvel album "30"

« C'était ma seule demande dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas des albums avec autant de soin et de réflexion dans la liste des pistes sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l'avons prévu. Merci à Spotify d'avoir écouté », explique la chanteuse sur Twitter. De son côté, Spotify a répondu « Tout pour toi » à la chanteuse.

Du côté des utilisateurs, les réactions sont plus mitigées, et nombreux sont ceux à ne pas comprendre la requête d'Adele et (surtout) la décision de Spotify. À noter que le retrait de la lecture aléatoire par défaut concerne bien tous les albums, et pas uniquement le dernier disque d'Adele.