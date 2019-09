Sur le Web | Comment Apple pourrait tuer Wear OS

Apple vs. Google

Une application Apple Watch pour Android ?

Source : 9to5Google

Tremble Wear OS ! C'est en substance ce qu'expliquedans son article qui voit Apple se lancer à l'assaut du marché Android avec son Apple Watch.La montre connectée est aujourd'hui la plus vendue dans le monde, malgré sa compatibilité réduite aux seuls possesseurs d'iPhone. De son côté Google n'a jamais réussi à imposer son propre système sur les nombreux appareils développés par les constructeurs, la faute à une expérience moins bien intégrée que celle proposée par Apple, qui développe matériel et logiciel parallèlement. Google, lui, dépend à la fois des fabricants, qui adaptent Wear OS à leur envie, mais également de Qualcomm pour le développement des processeurs dédiés.Le constructeur californien pourrait profiter des limites rencontrées par Google et développer une application compagnon pour Android. La compatibilité serait forcément moindre que celle proposée avec les iPhone, mais pourrait permettre de gérer, par exemple, les notifications, les appels et le suivi sportif remplissant ainsi les besoins de bon nombre d'utilisateurs.Si l'on pousse le raisonnement plus loin, cela permettrait également de promouvoir l'iPhone comme l'appareil le plus adapté au port de l'Apple Watch et, au final, gonfler ses parts de marché en allant récupérer de nouveaux utilisateurs à la concurrence.Reste à savoir si Apple suivra les conseils du site et aura l'envie de s'ouvrir à d'autres plateformes, ce qui n'est pas dans ses habitudes.