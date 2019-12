PowerWatch 2 : la smartwatch alimentée par le soleil... et la chaleur corporelle

© PowerWatch

Une montre alimentée par la chaleur du corps, mais aussi par le soleil... en renfort

Les dépenses caloriques mesurées grâce à la chaleur émise par le corps

Source : Communiqué Matrix

Une Apple Watch c'est bien, mais il faut la recharger toutes les une à deux journées en fonction de votre utilisation et du modèle choisi. C'est ce que veut éviter la PowerWatch Series 2. Tout en perfectionnant le concept de la PowerWatch première du nom, cette nouvelle tocante parvient à se rapprocher peu à peu de l'expérience d'une smartwatch à part entière en étoffant ses spécifications et fonctionnalités.Comme l'indique Matrix industries dans son communiqué, la Series 2 se décline en deux versions : Premium et LUXE. Toutes deux fonctionnent grâce au principe thermo-électrique. Porter la montre suffit donc à l'alimenter grâce au moteur développé par la marque, qui permet de convertir la chaleur corporelle en énergie. La montre est ainsi fonctionnelle tout le temps, dès lors qu'elle est portée. Matrix assure par ailleurs avoir amélioré son système de conversion pour une meilleure efficacité.Autre nouveauté de cette Series 2 : l'énergie solaire vient en renfort pour plus de praticité au quotidien, mais aussi plus fonctionnalités. La montre intègre ainsi une technologie de panneau solaire capable d'alimenter le suivi de fréquence cardiaque, le GPS « always-on » et l'écran LCD couleur évoqués plus haut. À propos du GPS, Matrix évoque un meilleur suivi des positions que sur certaines montres connectées concurrentes, qui réduisent le temps de réponse de leur système de tracking pour réaliser des économies d'énergie. Dans le cas de la Series 2 un système alternatif est évoqué pour un suivi précis et sans gaspillage d'électricité.La marque explique également que sa nouvelle montre est capable de mesurer avec précision les calories brûlées durant un effort physique grâce à l'intensité de chaleur corporelle émise. Plus loin dans son communiqué, Matrix est par ailleurs fier de préciser que sa montre permet un suivi du sommeil plus précis que les smartwatches classiques, en cela qu'elle n'a pas besoin d'être retirée pour la recharger durant la nuit. Il est donc possible de porter la montre en continu sur de longues périodes et ainsi d'obtenir un suivi détaillé du sommeil sur le long terme.Notons enfin que la PowerWatch Series 2 est étanche jusqu'à une profondeur de 200 mètres et qu'elle est compatible avec les plateformes de Fitness tierces comme Apple HealthKit et Google Fit. Plus intéressant encore, on apprend que la tocante est ouverte aux développeurs grâce à un tout nouveau SDK (kit de développement) disponible dès à présent.L'application PowerWatch est accessible tant sur iOS que sur Android, tandis que la PowerWatch Series 2 est vendue à la fois sur Amazon et sur son site officiel Son tarif français est par contre assez salé : 579 euros. Le prix d'une très belle promesse pour l'avenir des montres connectées.