Withings lance Steel HR Sapphire Signature et fait un pas de plus vers l'horlogerie

Du verre Saphir aussi chez Withings

Le groupe françaisn'est pas peu fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme d'horlogerie connectée : Steel HR Sapphire Signature. Et made in France , s'il vous plaît.Un cadeau idéal pour la fête des mères (mais pas que) selon Withings. Le constructeur évoque ainsi une montre «».Évidemment, cette Steel HR conserve son côté « montre analogique connectée », avec la possibilité d'afficherune fois la montre appairée à un smartphone (Android ou iOS), sans oublier la fonction tracker d'activités.Contrairement à une smartwatch classique, on profite également ici d'uneet de la prise en charge d'une trentaine d'activités (marche, course, natation...).La nouvelle gamme Withings Steel HR Sapphire Signature est disponible directement sur le site Withings , à un tarif calé à