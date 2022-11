Polar Ignite 3 : la nouvelle smartwatch sport finlandaise se dévoile officiellement (juste à temps pour Noël !)

Outre son relooking complet, la petite nouvelle de la marque finlandaise apporte dans ses valises quelques améliorations logicielles. La principale se nomme Sleep Wise. Comme son nom l’indique, elle vise à fournir des données sur votre sommeil, en complément des classiques Sleep Plus Stages et Nightly Recharge.

En cumulant votre temps de sommeil, sa qualité et vos métriques corporelles, Sleep Wise sera en mesure de vous indiquer si vous êtes apte ou non à faire une activité physique lors de la journée à venir. On pourrait comparer Sleep Wise au Score d’aptitude de Fitbit ou, dans une moindre mesure, au Body Battery de Garmin. Notez que cette nouvelle métrique sera déployée sur les autres montres de la marque qui sont compatibles avec Sleep Plus Stages.

Pour le reste, on retrouve les outils Polar habituels, comme le coaching adaptatif Fit Spark ou les tests de course/fitness. En connectant vos écouteurs au smartphone lors d’un entraînement, vous bénéficierez aussi du guidage vocal via l’application Polar Flow. Il semble également que les widgets aient subi quelques améliorations esthétiques.

L’autonomie de la Polar Ignite 3 est annoncée à 5 jours, ce qui reste dans les standards de la marque.