Vacances : Center Parcs lance le paiement dématérialisé "cashless" aux Villages Nature Paris

Vue extérieure et lointaine de l'Aqualagon de Villages Nature Paris (© Alexandre Boero pour Clubic.com)

Un vrai portefeuille électronique

Le bracelet possède un aspect pratique indéniable (© Pierre & Vacances-Center Parcs)

Le bracelet dématérialisé cashless, une solution pratique et sécurisée

L'Aqualagon, sa piscine-plage et ses toboggans (© Alexandre Boero pour Clubic.com)

Source : Communiqué de presse

De plus en plus de lieux de vacances, salons événementiels ou autres manifestations se servent de bracelets électroniques pour faciliter les déplacements des visiteurs et gagner du temps lors des entrées et sorties. Le complexe, conçu par les sociétés Euro Disney et Pierre & Vacances-Center Parcs et ouvert depuis près de deux ans, utilise déjà lepour diverses tâches. Levient s'ajouter à celles-ci.Du côté des Villages Nature, village de vacances d'écotourisme situé à une trentaine de kilomètres de Paris et à six kilomètres de Disneyland Paris, le bracelet digital, fin et peu encombrant, permet aux clients d'accéder à leur cottage (logement), à l'espace aquatique (l'Agualagon et à ses casiers), mais aussi à certaines activités réservées. Il sert aussi de laissez-passer pour pénétrer dans le complexe.Désormais, il est aussi. Les avantages d'une telle option ne manquent pas : vous gagnez du temps, vous n'êtes plus obligé de vous trimbaler monnaie et/ou carte bancaire, et vous simplifiez votre parcours d'achat tout en protégeant la planète. Il est possible d'(et waterproof, précision importante)... bref, un peu partout. Vous n'avez qu'à scanner le bracelet et recevez votre ticket de caisse directement dans votre messagerie électronique.Pour utiliser son bracelet comme vrai portefeuille électronique, il faut, dès son arrivée sur le site, l'associer à sa carte bancaire en passant par l'application Villages Nature Paris, ou bien en demandant à la réception. Le client peut ensuite décider de fixer un plafond de dépenses et choisit un code PIN qui, pour plus de sécurité, lui sera demandé tous les trois paiements et pour chaque dépense supérieure à dix euros.Il est possible de greffer une carte bancaire aux bracelets digitaux des membres de la famille, à des enfants par exemple si vous souhaitez leur donner un peu d'argent de poche sur place.Pour en arriver là,(basée à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine),, spécialisée dans la nouvelle technologie cashless pour gérer les paiements sur place. Center Parcs espère, à terme, déployer ce dispositif à l'ensemble de ses domaines.