Les Nike autolaçantes briquées lors de la mise à jour via Android

Coup dur pour. A peine commercialisées, ses nouvelles baskets intelligentes sont déjà en rade chez les utilisateurs Android. Qu'ils se rassurent cependant : elles fonctionnent toujours comme des chaussures normales et hors de prix !Diffusée sur le Play Store en même temps que les, l'application Androidsubit depuis quelques jours une pluie de notes négatives. Et pour cause : après l'appairage des chaussures high-tech au smartphone, leur mise à jour les fait planter purement et simplement.De nombreux utilisateurs se sont plaints, indiquant. L'appli Android leur indique que les baskets sont déjà appairées sur un autre smartphone ou qu'elles ne sont tout simplement pas visibles via Bluetooth. A 350$ la paire, on imagine sans peine la colère des utilisateurs Android (et la saturation des centres téléphoniques de Nike).Bonne nouvelle,. La mise à jour se fait sans aucun problème de leur côté. Il semble d'ailleurs que la version iOS desoit plus complète que son homologue Android, présentant plus d'options au niveau du serrage des lacets par exemple.Si on exclut les « petits » soucis de connexion de l'application Android qui devraient vite être réglés, les baskets Nike Adapt BB semblent particulièrement attractives. Ces chaussures destinées aux sportifs se veulentGrâce à leurs capteurs et à la batterie intégrée, lesaméricaines peuvent adapter automatiquement le maintien du pied selon les situations.. Les boutons à LED sur le côté permettent de gérer manuellement le laçage, à la Marty McFly.Nike annonce fièrement sur son site des tests rigoureux et des essais réalisés par des sportifs pros de la NBA. On imagine toutefois qu'ils n'ont pas eu en main la version Android lors des essais préliminaires...