Apple dépose un brevet pour équiper ses appareils d'un détecteur de gaz nocifs

Les smartphones et montres connectées pourront bientôt détecter un large panel de gaz dangereux

Un enjeu de taille pour Apple

Source : Gadgets 360

La firme basée à Cupertino continue d'afficher sa volonté d'investir massivement sur le marché de la santé.Grâce à un petit capteur qui viendrait se placer dans des appareils tels que l'ou encore l', nous pourrions prochainement avoir connaissance des gaz nocifs qui nous entourent. Avec cette technologie, il deviendrait alors possible de détecter l'Ozone, le Dioxyde de Nitrogène, le Monoxyde de Nitrogène, le Dioxyde de Sulfure, le Monoxyde de Carbone, le Méthane et autres sulfates, siloxanes, chlorides ou phosphates. Si ces derniers sont détectés dans l'environnement, les utilisateurs équipés des récents produits signés Apple seront avertis.Voici comment ce nouveau procédé fonctionnerait. C'est pour le moins simple, lorsque le capteur détecte un ou plusieurs gaz nocifs, il envoie une notification au smartphone ou à la montre connectée. La personne la reçoit directement avant qu'une alarme puis des vibrations ne se mettent en route. Cela afin que l'utilisateur puisse avoir le temps de partir sans être trop exposé. Bien entendu, il s'agit uniquement d'un brevet qui ne garantit en aucun cas une commercialisation rapide.Une fois encore, la firme américaine prouve qu'elle veut se placer en position de leader en matière de technologies liées au domaine médical. Ainsi,devrait également équiper ses futursd'une technologie de suivi de la santé. Il s'agira sans doute d'un thème central pour la compagnie en cette année 2019, puisque les problématiques liées à la santé prennent de plus en plus de place.