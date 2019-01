Sigfox va commercialiser un module de connectivité radio à 2 cents

Encore moins cher que le module à 20 cents

Connecter tous les objets

Les 24 et 25 octobre 2018, la société organisait son deuxièmeà Berlin. L'occasion pour son PDG, Ludovic Le Moan, d'annoncer les dernières innovations de l'entreprise.Lors de l'édition précédente, Sigfox avait annoncé le lancement d'un module de connectivité radio à 20 cents de dollar. Une offre inédite, selon Le Moan.Cette fois-ci, la société entend faire encore baisser le prix, grâce à un. Sur le principe, il s'agit d'une étiquette RFID avec une portée étendue à 60 mètres, comme l'explique Christophe Fourtet, directeur scientifique de Sigfox, à nos confrères de l'Usine Nouvelle . Le composant est entièrement passif et transmet des informations par radio. Mais le système reste encore à parfaire afin de diminuer l'impact du bruit radio environnant.Le but d'un tel dispositif est de pouvoir, jusqu'à une simple bouteille d'eau. Sous forme de sticker, il devrait par exemple pouvoir équiper des marchandises ou des palettes, afin d'assurer leur gestion et leur suivi.Pour communiquer les données jusqu'au réseau, Sigfox annonce également le, nommé Bubble. Fonctionnant avec une pile, il est capable de détecter les objets jusqu'à une centaine de mètres.Avec ces innovations encore en cours de perfectionnement, Sigfox entend augmenter drastiquement le nombre d'objets connectés et en vise plusieurs milliards d'ici 2023.