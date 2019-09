SanDisk dévoile iXpand, un chargeur sans fil capable de sauvegarder vos photos localement

© SanDisk

Un chargeur sans fil avec 256 Go de stockage

Des profils différents pour compartimenter les données

Source : Android Police

Le fabricant américaindévoile, sous sa filiale, le tout premier chargeur sans fil capable de faire une sauvegarde des photos et données de votre smartphone.Ce nouveau produit, nommé, permet de, ses photos, vidéos et données importantes,Ce chargeur sans-fil fonctionne sur les appareils iPhone et Android. Il n'existait auparavant aucun moyen de réaliser aussi simplement unde ses données, tout en chargeant son smartphone. Ce nouveau produit sera proposé en deux versions de, offrant ainsi un espace largement suffisant pour sauvegarder ses données mobiles.Pour réaliser la copie de vos données, il vous faudra installer unesur votre smartphone et, visiblement - cela n'a pas encore été clarifié par la marque - être. Par ailleurs, grâce à l'application, il est possible deet ainsi stocker les données de toute la famille en compartiments séparés.La station de recharge assure une, ce qui est suffisant, par exemple, pour un iPhone qui ne peut aller au-delà d'une prise en charge 7,5 watts. L'appareil est fourni avec un adaptateur secteur ainsi qu'un câble d'une longueur de 1,8 mètre.Les deux versions de l'appareil seront proposées pour respectivement. L'objet est déjà disponible au Royaume-Uni et son arrivée en France devrait suivre.