Le chargeur solaire RAVPower 10000 mAh à -30%

Modifié le 27/07/2018 à 10h29

Afin de découvrir cette offre, c'est chez Amazon que vous devrez vous rendre. Un petit tour sur le site du marchand vous permettra de découvrir ce chargeur solaire pour portables et tablettes, ainsi que le code de réduction permettant de faire baisser son prix de 30%. En utilisant le code 23XANGWK au moment de valider votre panier, vous pourrez en effet faire passer votre facture de 30 à 20 euros.Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que vous pourrez bénéficier d'un coupon supplémentaire de 5% en cochant la case adéquate sur la page du produit. Si ce dernier est valable jusqu'au 31 aout prochain, le code de réduction n'est pour sa part valide que jusqu'au 1 aout prochain. Ne perdez donc pas de temps.Comme son nom l'indique, le chargeur solaire RAVPower vous permettra de recharger vos appareils en toute simplicité grâce au panneau solaire qu'il embarque. De quoi vous sauver la vie si jamais votre portable décède alors que vous vous trouvez en pleine cambrousse. Avec une capacité de 10000 mAh et ses deux ports USB, cet appareil pourra recharger jusqu'à deux appareils simultanément.De plus, la fonction iSmart 2.0 lui permettra de recharger vos appareils plus rapidement. Cette batterie dispose aussi d'une prise secteur pour plus de versatilité. Construit pour résister aux chocs et la vie en extérieur, ce chargeur comporte aussi une lampe qui sera bien utile lors des sorties nocturnes, un plus non négligeable.