Le Microsoft Launcher pour Android se met à jour : plus performant et avec de nouvelles icônes

Disponible depuis peu sur le Play Store, la mise à jour 6.2.200706.89878 du Microsoft Launcher vient améliorer un peu plus encore le logiciel de la firme. Pour rappel, ce launcher propose gratuitement une amélioration profonde de l'expérience de navigation sur Android.

Si, cette dernière mise à jour ne repense pas l'interface de fond en comble, comme a pu le faire le patch 6.0, elle reste assez intéressante à effectuer. En effet, outre les classiques corrections de bugs, Microsoft annonce avoir encore amélioré les performances de son logiciel et propose de nouvelles icônes et police de caractères. Des améliorations ont aussi été effectuées autour du support des gestes et de l'agencement des dossiers.