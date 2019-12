Apple’s Pro Display XDR : Logitech se charge de la webcam 4K optionnelle à 200€

Une caméra 4K et à réduction de bruit pour des appels vidéos de qualité

Source : The Verge;

Si le Pro Display XDR d'Apple est un moniteur de très grande qualité disponible au prix de 5 499 euros pour sa version de base, le constructeur n'a pas cru bon d'y inclure une webcam. On peut à la rigueur le comprendre, ces écrans étant plus destinés à monter des longs-métrages hollywoodiens qu'à réaliser des vidéo-conférences. C'est toutefois un manque assez incompréhensible pour un produit facturé au prix fort.Pour tous les professionnels désirant tout de même avoir la possibilité de passer des appels vidéo, Logitech propose la 4K Pro Magnetic Webcam, une caméra pensée pour le Pro Display XDR.L'accessoire se fixe automatiquement sur le cadre en aluminium du moniteur. Selon Logitech l'aimant est suffisamment puissant pour placer l'écran en mode portrait sans risque de voir la webcam dégringoler. L'affichage vidéo s'adapte d'ailleurs à l'orientation de l'écran pour continuer à discuter tout en manipulant le Pro Display XDR.Comme son nom l'indique la caméra permet d'enregistrer un flux vidéo 4K et intègre deux microphones pour la prise de son, avec un mode de suppression de bruit en temps réel pour garantir une excellente qualité de conversation.Pour le reste, l'objet est réalisé en aluminium, tout comme l'écran d'Apple, et se raccorde au moniteur grâce à un câble USB-C vers USB-C inclus dans la boite.La 4K Pro Magnetic Webcam ne sera pas disponible avant le mois de janvier 2020 mais peut d'ores et déjà être pré-commandée sur le site du constructeur mais également sur l' Apple Store pour un prix de 199,95 euros.