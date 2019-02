Mad Catz : les nouvelles souris R.A.T. sont là

© Mad Catz

fut à une époque un grand nom dans le monde du gaming, proposant une large gamme de souris au look acéré reconnaissable entre mille. Mais face à la concurrence féroce du secteur, le géant est tombé, fermant ses portes en 2017 Bonne nouvelle, la marque a été reprise par une firme chinoise. Le phénix renaît ainsi de ses cendres et lance pas moins de quatre nouvelles souris, principalement des rééditions de ses précédents modèles à succès.On trouve donc les sourisqui sont des évolutions, ainsi que la toute nouvelledestinée aux joueurs professionnels.Tous ces mulots de compétition se voient dotés de switches Omron avec une durée de vie donnée pour 20 millions de clics pour la RAT 4+ et 50 millions pour les autres modèles. Ajoutez à ça un éclairage RGB programmable avec 16 millions de couleurs et un look d'avion de chasse. Il semble bien que la célèbre marque reparte sur d'excellentes bases !On retrouve aussi avec plaisir les parties amovibles qui servent à ajuster la souris à la main de chacun. La RAT 6+ peut ainsi être réglée au niveau de la paume, alors que la RAT 8+ se veut ajustable pour la paume et le pouce.Les représentants de Mad Catz ont annoncé que ces nouvelles souris ne sont que le début d'une nouvelle gamme. D'autres accessoires sont d'ores et déjà en cours de préparation, dontLes accessoires seront distribués en France, Allemagne et Autriche en priorité. Le reste de l'Europe et les États-Unis en profiteront après.